Ülevaade ⟩ USA: Kabuli rünnak ei pruugi jääda viimaseks

Joe Biden: me ei andesta, me ei unusta, me otsime teid üles ja sunnime teid tasuma. FOTO: Pool/cnp/Scanpix

Vaatlejad on rääkinud juba kuid, et ISIS-Kga seotud võitlejad võivad muuta Ameerika Ühendriikide kodanike evakueerimise Afganistanist veriseks vaatemänguks. Need oletused said tõeks üleeile, mil toimus üks ohvriterohkeimaid USAga seotud enesetapurünnakuid, mis viimase kümnendi jooksul Afganistanis aset on leidnud.