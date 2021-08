Afganistan põhjustas ühe ja vallutab kaks ELi ministrite kohtumist

Seoses Afganistani arengutega otsustas praegune eesistujariik Sloveenia kutsuda tulevaks teisipäevaks erakorraliselt kokku ELi siseministrid. Et küsimuse all on ühised piirid, palusid sloveenid tulla ka ühendusest väljas olevate Schengeni maade – Islandi, Liechtensteini, Norra, Šveitsi – ministritel.