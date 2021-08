Leedu kaitseväe juht: Zapad toimub samas mahus kui 2017. aastal

«Skaala on väga sarnane: mõned numbrid on rahvusvaheliste õppuste kontrollinõude tõttu avaldatud, aga osalejate koguarv on suurem, sest see on muude õppuste alla ära peidetud, aga asjad sarnanevad sellele, mis oli 2017. aastal,» ütles kindralleitnant Valdemaras Rupšys ajakirjanikele.