Biden: Hiina varjab endiselt kriitilist teavet COVID-19 päritolu kohta

«Hiina Rahvavabariigis on kriitilist teavet selle pandeemia päritolu kohta, kuid valitsusametnikud on Hiinas algusest peale teinud tööd takistamaks rahvusvaheliste uurijate ja maailma rahvatervise kogukonna liikmete ligipääsu sellele,» ütles Biden avalduses.

Biden ütles, et USA jätkab koos liitlastega tööd, et avaldada Pekingile survet rohkem infot jagama ning tegema koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO).