Bulgaarias said sotsialistid viimasena võimaluse valitsus moodustada

Juuli üldvalimised võitis napilt populistlik erakond Selline Rahvas on Olemas (ITN), mida juhib meelelahutaja Slavi Trifonov.

Teise tulemuse saanud endise peaministri Bojko Borisovi paremtsentristlik GERB oli aga nii isoleeritud, et ei püüdnudki leida toetust valitsuse moodustamiseks.

Ülesande liitlasi leida saab nüüd BSP liider Kornelia Ninova, kes on avaldanud optimismi kõneluste kohta teiste parteidega ning loodab need lõpule viia nädalaga.

BSPga seotud varasemad korruptsiooniskandaalid aga tähendavad, et ITN ja veel mitu parteid on juba välistanud sotsialistide-juhitava valitsuse toetamise.

Trifonov esines reede õhtul telekanalis BNT ning ütles selgesõnaliselt, et tema parteil ei ole midagi ühist BSPga.

«Meil on väga suured erinevused: see on vasakpartei, status quo partei,» ütles ta BSP kohta.