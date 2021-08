EAL koos Euroopa ajakirjanikega taunib Valgevene meedia olukorda

Valgevene ülemkohus saatis Valgevene ainsa sõltumatu ajakirjanike esindusorganisatsiooni BAJ-i laiali reedel. BAJ on Valgevenes üks silmapaistvamaid sõnavabaduse eest võitlevaid organisatsioone, mis ühendab 1500 meediatöötajat ja ajakirjanikku. See kuulub nii EFJ kui ka IFJ liikmesorganisatsioonide hulka ning on 25 aastat võidelnud Valgevenes sõltumatu ajakirjanduse ning sõnavabaduse eest.

«Me toetame oma Valgevene liikmesorganisatsiooni, et nad saaksid edasi eksisteerida ja tegutseda. Meie hinnangul on BAJ ainus ajakirjanike ja meediatöötajate esindusorganisatsioon Valgevenes,» ütles Gutiérrez, kelle sõnul BAJ-i juhtkonna ning liikmete toetuskava juba töös.

Lisaks BAJ-le on Valgevene võimud alustanud kümnete organisatsioonide hävitamist. Nende hulgas on kultuuri-, keskkonna- ja pärandikaitseühendusi, aga ka soolise võrdõiguslikkuse ja eakate toetusrühmitusi. Löögi all on näiteks Valgevene Pressiklubi, Valgevene PEN keskus, Puuetega Inimeste Õiguste Büroo ja Rahvuslik Noortekogu.