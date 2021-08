Ministeerium: viimane Briti lennuk tsivilistidega lahkus Kabulist

Valitsus on kiirendanud oma operatsiooni tsiviilisikute, diplomaatide ja vägede minematoimetamiseks Afganistanist enne 31. augustil kukkuvat tärminit USA vägede taandumiseks.

ÜK relvajõudude ülem Nick Carter ütles BBC-le, et evakueerimine päeva jooksul lõpeb.

Tema sõnul on tema meeskond töötanud kuni viimase hetkeni Briti kodanike, afgaanide ja teiste ohusolevate inimeste päästmise nimel.

Carteri sõnul on evakueerimisoperatsioon "läinud nii hästi, kui see sai minna, kuid «on siiski südantlõhestav, et ei suudetud evakueerida kõiki».