USA Mehhiko lahe regioon valmistub neljanda kategooria orkaaniks

«Ida on muutumas väga, väga ohtlikuks tormiks,» ütles president Joe Biden, mil Ida kasvas teise kategooria orkaaniks.

Ametnikud on ärgitanud New Orleans'is kui ka teistes piirkonna linnades elanikke evakueeruma või valmistama ennast ette.

«Ida on eeldatavasti väga ohtlik suur orkaan, kui see jõuab pühapäeval lahe põhjarannikule,» teatas USA riiklik orkaanikeskus.

Louisiana osariigi kuberner John Bel Edwards ütles, et tegemist on ühe võimsaima tormiga, mis on osariiki alates 1850. aastatest tabanud.