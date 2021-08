New Orleansi ähvardav orkaan Ida paisus neljanda kategooria tormiks

Orkaan jätkab teekonda New Orleans'i suunas.

«Suur orkaan Ida tugevneb üha... Nüüd on ta ohtlik 4. kategooria orkaan,» ütles NHC.

«Järgmise 12 tunni jooksul on ette näha kiiret tugevnemist ja Ida peaks olema äärmiselt ohtlik suur orkaan, kui ta täna õhtupoolikul Louisiana rannikul maabub.»

Ametnikud on ärgitanud New Orleans'is kui ka teistes piirkonna linnades elanikke evakueeruma või valmistama ennast ette.

Louisiana osariigi kuberner John Bel Edwards ütles, et tegemist on ühe võimsaima tormiga, mis on osariiki alates 1850. aastatest tabanud.