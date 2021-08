Saksa kantslerikandidaadid peavad esimese teledebati

Merkeli Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja tema Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) kantslerikandidaat Armin Laschet alustas kampaaniat edumaaga sotsiaaldemokraatide (SPD) ja roheliste kandidaadi ees, kuid viimaste nädalate vääratused on tema populaarsust ohtlikult kahandanud.

Vastu ootusi on esile tõusnud SPD kandidaat, koalitsioonivalitsuse rahandusminister Olaf Scholz, keda oma erakonna leige toetuse tõttu ei peetud esialgu tõsiseltvõetavaks võistlejaks.

Ta on jõudnud ette roheliste liidrist Annalena Baerbockist, kellele on saatuslikuks saanud rida skandaale.

Mõni tund enne teledebatti ajalehes Bild am Sonntag avaldatud küsitlustulemuste põhjal on Scholzi SPD toetus tõusnud 24 protsendini, CDU-CSU peab leppima kõigi aegade madalaima toetusega 21 protsenti ja rohelised on kogunud 17 protsenti.