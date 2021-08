KOHALIK VAADE ⟩ Hispaanlasi üritatakse panna aega teistmoodi suhtuma

Pole tavatu näha hispaanlast kell 15 kodus söömas ja uudiseid vaatamas, ainult selleks, et kell 16.30 uuesti tööle naasta. Kontoris kulub veel kaks-kolm tundi, lisaks pool tundi või 40 minutit liiklusummikus või ühistranspordis, et tagasi koju jõuda.

Sama töötaja võib minna kaubanduskeskusesse kell 21 ja jõuda koju kell 22, et alles siis poole tunni pärast õhtust sööma hakata. Sel ajal lülitavad paljud sisse televiisori, et vaadata kõige magusamal eetriajal oma lemmiksarja, mis kestab hiliste öötundideni. See lükkab paljude magamamineku aja südaööst hilisemaks.