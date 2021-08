Reutersiga vestelnud USA ametnike teatel korraldasid nad aga eile Kabulis rünnaku terrori­rühmituse ISIS-K (Islamiriik Khorāsānis) võitlejate vastu, kes kavandasid enesetapu-autopommi­rünnakut lennujaamale. Kaks USA sõjaväelast kinnitasid omakorda AP-le, et droonioperatsioon oli edukas ning see põhjustas märki­misväärseid teiseseid plahvatusi, mis viitab sellele, et sõidukis oli suur kogus lõhkeainet.