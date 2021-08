Kreeka politsei kasutas meeleavaldajate ohjeldamiseks pisargaasi

Kolmapäeval jõustunud seadusmuudatus nõuab, et kõik haiglate töötajad oleksid vaktsineeritud.

«On hämmastav, et mind pannakse haiguslehele, sest keeldun vaktsineerimisest, kui olen mitu kuud aidanud epideemiat ohjeldada ja olen töötanud väga rasketes tingimustes,» ütles protestiga liitunud kiirabijuht Christos Bakakios.

«Kreeka tervishoiusüsteem variseb kokku, kui nad koondavad kõik töötajad, kes keelduvad vaktsineerimisest. Haiglad on juba ülerahvastatud. Selline tegevus on arusaamatu,» rääkis meditsiiniõde nimega Lina.

Kreeka avalike haiglate töötajad katkestasid juba neljapäeval viieks tunniks töö, et protestida valitsuse otsuse vastu muuta koroonaviiruse vastu vaktsineerimine kohustuslikuks kõigile tervishoiutöötajatele nii avalikus- kui ka erasektoris. Valitsuse kehtestatud vaktsineerimisnõue jõustub 1. septembril ja on mõista antud, et seda tähtaega ei pikendata.