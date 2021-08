Briti valitsust sarjatakse rutaka lahkumise eest Afganistanist

Johnson tunnustas evakueerimist «ülirasketes tingimustes» ning rõhutas, et aastakümneid kestnud missioon Afganistanis ei olnud asjatu. Ent praegused ja endised ametiisikud taunisid valitsuse tegematajätmisi ning väitsid, et päästa olnuks võimalik hoopis rohkem afgaane.

Vasakpoolne The Observer viitas vilepuhujale, kelle sõnul välisministeerium jättis evakueerimisperioodil avamata tuhandeid parlamendisaadikute ja heategevusorganisatsioonide e-kirju Talibani võimuhaaramise järel ohtu sattunud afgaanide kohta. Briti välisminister Dominic Raab pälvis juba varem ohtralt kriitikat, kuna ei katkestanud Talibani võimuhaaramise järel otsekohe oma rannapuhkust.

The Observeri teatel on tõendeid, et välisministeeriumi poolt spetsiaalselt hädasolevate afgaanide kohta info edastamiseks loodud meilikonttol oli eelmisel nädalal pidevalt umbes 5000 avamata e-kirja, teiste seas ministeeriumidelt ja opositsioonilise Tööpartei juhilt Keir Starmerilt.