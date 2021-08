ÜRO: Põhja-Korea tuumareaktori areng on äärmiselt murettekitav

ÜRO teatel võib see näidata, et Pyongyang on laiendamas oma tuumaarsenali. Yongbyonis asuva viie megavatise tuumajaama taaskäivitamise uudis tuleb olukorras, kus Pyongyangi ja Washingtoni vahelised tuumaläbirääkimised on tupikseisu jõudnud.