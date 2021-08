WHO: 1. detsembriks võib Euroopas lisanduda 236 000 koroonasurma

«Eelmisel nädalal kasvas koroonasurmade arv regioonis 11 protsenti – ühe usaldusväärse prognoosi kohaselt tähendab see 1. detsembriks Euroopas 236 000 surma,» ütles WHO Euroopa regiooni direktor Hans Kluge.

Siiani on Euroopas registreeritud umbes 1,2 miljonit koroonasurma.

WHO 53 Euroopas asuvast liikmesriigist 33 riigis on nakkuste suhtarv tõusnud viimase kahe nädalaga üle kümne protsendi, ütles Kluge.

Kluge ütles, et nakkuskõvera tõusu põhjuseks on viiruse äärmiselt nakkav deltavariant, piirangute ja meetmete «liialdatud leevendamine» ja suurenenud reisimine suvel.

Kuigi pool Euroopa elanikest on täielikult vaktsineeritud, on kaitsepookimise tempo aeglustunud, märkis Kluge.

«Viimase kuue nädala jooksul on see langenud 14 protsenti, seda on mõjutanud piiratud juurdepääs vaktsiinidele mõningates riikides ja vaktsiinide kasutusloa puudumine teistes.»