Eesti presidendivalimiste süsteem on välismeedias tähelepanu püüdnud, sest valimistel on üles seatud vaid üks kandidaat. Samuti on Eesti puhul maailma kontekstis omapärane, et presidendi valimise õigus võib liikuda ühelt esinduskogult teisele. Ehkki paljud meie läheduses asuvad riigid valivad riigipea otsevalimistel, usaldavad ka näiteks Läti ja Ungari selle vastutusrikka ülesande parlamendile.