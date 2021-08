Taliban õnnitles afgaane: võit kuulub meile kõigile

«Õnnitlused Afganistanile... see võit kuulub meile kõigile,» ütles pressiesindaja Zabibullah Mujahid Kabuli lennujaama stardi- ja maandumisraja juures.

«Me tahame luua häid suhteid USA ja maailmaga. Me tervitame häid diplomaatilisi suhteid kõigiga,» lisas ta.

«Viimased viis lennukit on lahkunud, see on läbi! Ma ei saa oma õnne sõnadega väljendada. Meie 20 aastat kestnud ohverdused toimisid,» ütles Kabuli rahvusvahelisse lennujaama turvama paigutatud Talibani võitleja Hemad Sherzad.