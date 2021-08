Troopiline torm Ida

Ühendriikide Louisiana ja New Orleansi piirkonda rüüstab orkaan Ida, mille tagajärjel on surnud vähemalt üks inimene. Orkaan on jätnud paljud majapidamised vooluta ning katkestanud mobiilsidet, mis omakorda on raskendanud päästjate tööd.