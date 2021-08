Afganistani eksminister: USA lahkumise ajastus oli vastutustundetu

«USA on olnud Afganistanis 20 aastat, veel üheks aastaks jäämisel poleks olnud nende jaoks palju vahet, vähemalt finantsiliselt ja poliitiliselt,» ütles Nehan AFP-le Oslost, kus ta on pärast eelmisel nädalal saabumist koroonakarantiinis.

Nehan, kes oli varem kaevanduste ja naftaministri kohusetäitja, ütles, et USA lahkumine oli halvasti juhitud ja vastutustundetu ning evakueerimiste edasilükkamisega oleks seda saanud teha organiseeritumalt ning see oleks võimaldanud tõelist kokkulepet valitsuse ja Talibani vahel.

«President Joe Biden oleks võinud öelda, et 2022. aasta septembri lõpuks tahan ma väed Afganistanist välja. Seniks tahan ma aga tagada, et meil on poliitiline kokkulepe (Afganistani) valitsuse ja Talibani vahel ning me oleme evakueerinud kõik meie töötajad ja kohalikud partnerid,» seletas Nehan.