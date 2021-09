ÜK peab Talibaniga kõnelusi Afganistani jäänud kodanike lahkumise üle

Briti valitsus kinnitas kolmapäeval AFP-le, et saatis kõrge tsiviilametniku Simon Gassi kohtuma Talibani esindajatega Dohas.

Gass «kohtub Talibani kõrgete esindajatega, et rõhutada Briti kodanike ja nendega koos töötanud afgaanide Afganistanist turvalise lahkumise tähtsust,» ütles valitsuse kõneisik AFP-le.

See on esimene avalikustatud diplomaatia Londoni ja Talibani vahel alates sellest, kui Suurbritannia ühines USA hiiglasliku õhusillaga, et tuua Afganistanist ära üle 100 000 inimese.