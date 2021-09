Kaitseväe ülem: Soome sõdureil ei maksa Afganistani pärast süüd tunda

Kindlasti võtab USA nüüd aega järelemõtlemiseks. «Neil on muude kui terrorismivastaste täppisoperatsioonide alustamise künnis on kindlasti varasemast kõrgem.»

Kivinen on seisukohal, et lääneriikide pikk kohalolek on jätnud Afganistanile oma jälje ja mõjutab ka riigi tulevikku – 60 protsenti elanikkonnast on ju sündinud viimase 20 aasta jooksul.