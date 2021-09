Pärast Berliini müüri langemist on Euroopa riigid ehitanud kolme aastakümne jooksul üle 1000 kilomeetri piiritarasid, vahendab Euronews. Rahvusvahelise Instituudi (TNI) sõnul on see kuus korda pikem kui Berliini müür. Enamik aedadest on ehitatud alates 2015. aastast, mil Euroopa hakkas üha enam seisma silmitsi põgenikega.