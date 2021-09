Itaallased tõkestavad protestiks koroonapasside vastu raudteed

Itaalia võimud on kehtestanud Covid-19 leviku tõkestamiseks nõude näidata reisimiseks ette nn roheline pass, mis kinnitab, et inimene on saanud rohkem kui 15 päeva eest vähemalt ühe vaktsiinidoosi, andnud viimase 48 tunni jooksul negatiivse koroonaproovi või põdenud viimase poole aasta jooksul haiguse läbi.