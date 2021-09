Sünge ilmega mehed istuvad varjus ja õmblevad mütse, pearätte kandvad naised teevad samal ajal süüa ja jälgivad mängivaid lapsi. See on tüüpiline vaatepilt laagrites, kus viibib rohkem kui kaks miljonit inimest, kes on põgenenud Kirde-Nigeerias toimuva konflikti ja islamiäärmuslaste eest.