Tööpartei on arvamusküsitlustes menukaim erakond, vasakparteidel on ülekaal paremleeri ees ning Støre ise on Solbergist samuti populaarsem. Läinud nädala lõpus avaldatud ajalehe VG küsitluse järgi soovib varasema välis- ja tervishoiuministri Støre valitsusjuhiks kerkimist 51 protsenti norralastest, samas kui Solbergi jätkamist tahab 42 protsenti.