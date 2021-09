Talibani paraadil näidati ära võetud USA sõjatehnikat

Võitlejate käes on nüüd mitmesugused sõjamasinad, mida USA, NATO ja Afganistani väed olid 20 aastat kestnud sõja vältel kasutanud.

Üle sõitnud Black Hawk lasi aimata, et keegi Afganistanis endisest sõjaväest on mässuliste poolele üle läinud, sest Talibanil oskustega piloote seni pole olnud.

Puštude südamaa Kandahar on ühtlasi Talibani sünnikodu, kust tõusti 1996. aastal kogu riiki kontrollima, mis kestis kuni USA sissetungini 2001. aastal.

«Meie ühine vaenlane, kes lubas tuua meile majandusliku õitsengu, ei suutnud seda teha,» ütles üks Talibani värvatutest, Saqeb. «Ameerika mitte lihtsalt ei rünnanud meie noori sõjamehi. Ameerika on rikkunud meie ajakirjanduse. Ta on võtnud meilt meie kultuuri. Ta on jalge alla tallanud majanduse,» rääkis ta.