See üritus on sloveeni vaste homme Tallinnas algavale Lennart Meri konverentsile. Rahvusvaheline arutelu, kus tipp-poliitikud ja mõttekodalased lahkavad mitteformaalses keskkonnas maailma muresid oma regionaalse rõhuasetusega. Kui Meri konverentsil puudutab suur osa arutelusid ühel või teisel viisil Venemaad, siis Bledis on pilgud Balkanil.