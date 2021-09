Nigeeria loodeosas röövisid relvastatud mehed enam kui 70 õpilast

«Päästemeeskonnad töötavad koos sõjaväega, et proovida õpilasi vabastada,» lisas Shehu.

Laste röövimine lunaraha eest relvastatud jõukude poolt on muutunud Nigeeria loode- ja keskosas süngeks trendiks. Sel aastal on röövitud kokku umbes tuhat õpilast, kellest enamik on siiski hiljem vabastatud.