Türgi püüab Talibaniga suhteid soojendades võita lääne soosingut

Türgi koos Katariga arutab parasjagu Talibaniga võimalusi võtta enda kätte Kabuli lennujaama käitamine. Türklaste abi Kabuli lennujaamas on eelkõige vajalik logistiliste küsimuste lahendamisel, sest USA vägede lahkumise järel ei olda Afganistani pealinnas võimelised lennukeid vastu võtma.

Lennujaama toimimine on aga vajalik humanitaarabi Afganistani toimetamiseks ning viimast on tarvis riigi kokkuvarisemise ennetamiseks, mis aitaks ehk hoida ära ka massilist põgenemist ja võimalikku kodusõda.

Põgenike tähtsaima transiitmaana on Türgil seejuures mängus oma huvid. Igaks juhuks hoogustas riik juba müüri ehitamist piirile Iraaniga.

Samas on Ankara huvid laiemad, eelkõige majanduslikud. Afganistani võimalik tulevane ülesehitus võiks tähendada Türgi ehitusfirmadele miljarditesse eurodesse küündivaid tulusaid lepinguid. Seejuures on valdav osa suuremaid Türgi ehitusfirmasid Erdoğanile lähedal seisvate ettevõtjate kontrolli all.