«Meil on õigus haridusele, tööle ja julgeolekule,» hõikusid protestijad kooris, kirjeldas kohapeal viibinud AFP ajakirjanik.

«Me ei karda, me oleme ühtsed,» kõlas teine meelt avaldanud naiste hüüdlause.

Naised toonitasid, et nad lepivad burka kandmise kohustusega, kui see tähendab, et nende tütred saavad vabalt haridust omandada.