Maksupettuste pealekaebamisplatvorm lõi Saksa poliitikud kihama

Algatust tutvustati sel nädalal roheliste juhitud Baden-Württembergi liidumaal ning see sai ka roheliste kantslerikandidaadi toetuse. Annalena Baerbock ütles kolmapäeval telekanalile ProSieben, et vaja on luua keskkonnad, kuhu pettustest teada anda.

Sellele ideele osaks saanud kiire tagasilöök meenutab aga, et Saksamaa puhul on tegemist riigiga, kus anonüümsed ülesandmised toovad silme ette natside sünge valitsusaja, aga ka inimeste massilise jälgimise kommunistlikul Ida-Saksamaal.

Suure levikuga ajaleht Bild tegi nn. maksu-Stasi loomise maha, viidates Ida-Saksamaa kardetud salapolitseile, kes kasutas kodanike jälgimiseks informantide võrgustikku.

Rohelised on «taaskord näidanud oma tegelikku palet», ütles Baden-Württembergi kristlike demokraatide aseesimees Thorsten Frei, ehkki tema partei kuulub samal liidumaal roheliste juhitud koalitsiooni. Ta märkis, et iga töökas ja makse maksev kodanik on nüüd kahtlustatav.

Liberaalse FDP juht Christian Lindner ütles ajalehele Frankfurter Allgemeine, et ehkki maksusüsteemi digiteerimine on oluline, teeb alustamine naabrite esitatud hukkamõistudest teda nõutuks.

Algatus loob usaldamatuse õhkkonna, leidis paremäärmusliku AfD liider Baden-Württembergis Bernd Gögel.

Baden-Württembergi rahandusministeerium pani nädala alguses üles veebilehe, mis pakkus «turvalist ja diskreetset» vahendit võimalikest maksukuritegudest teatamiseks.

«Maksudest kõrvalehoidumine on kõrvakiil kõigile neile, kes ausalt makse maksavad,» ütles liidumaa rahandusminister, roheliste leeri kuuluv Danyal Bayaz.

Mõni nädal enne 26. septembril toimuvaid üldvalimisi on Saksamaa ainsa roheliste juhitud liidumaa algatus üles kütnud debati kogu riigis, kus maksupettuste koguulatust hinnatakse 50 miljardile eurole aastas.