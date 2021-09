Aktivist: kondoomide kujutamine on Fideszi jaoks lastele seksi propageerimine

Need paistsid vastu inimeste õlakottidelt, võimupartei Fideszi reklaamidele lisatud väikestelt kleepsudelt, särkidelt ja ka poeakendelt protestina kuu aega tagasi jõustunud seaduse vastu, mis lisaks pedofiilia eest karistuste karmistamisele võttis sihikule ka laste seksuaalkasvatuse ja LGBT-teemade käsitlemise koolides.

Ungari feministlikes organisatsioonides Nane ja Patent seksuaalhariduse eksperdina töötav aktivist Rebecca Dora Kajos selgitas Postimehele, et seaduse tegelikku mõju ei saa kooliaasta alguses teada, kuid kardetakse, et see raskendab seksuaalhariduse andmist teismelistele.