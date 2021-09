EL kaalub Afganistani järel ühise kiirreageerimisjõu loomist

Üleskutsed Euroopa Liidu ühise sõjalise võimekuse edendamiseks on taas kõlanud pärast seda, kui nähti kaootilist olukorda Kabuli lennujaamas Taliban võimuhaaramise järel Afganistanis.

«Afganistan näitas, et puudujääkidel meie strateegilises autonoomias on oma hind ja ainus edasiviiv tee on ühendada jõud ja tugevdada mitte ainult suutlikkust, vaid ka meie tegutsemistahet,» ütles EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell Sloveenias toimunud kohtumise järel ajakirjanikele.