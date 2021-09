FOTOD ⟩ New Yorgi piirkonnas kerkis tormiohvrite arv vähemalt 41-ni

Politsei andmetel sai 12 inimest surma New Yorgis ja veel 23 kaotas elu New Jersey osariigis. Montgomery maakonnavõimud teatasid kolme inimese hukkumisest ja Westchesteris kaotas samuti elu kolm inimest. Passaicis sai surma üks inimene. Inimohvritest teatati ka teistes maakondades.

«Mul on kurb teatada, et praeguse seisuga on selle tormi tõttu elu kaotanud vähemalt 23 New Jersey elanikku,» ütles kuberner Phil Murphy ajakirjanikele.