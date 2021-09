Talibani teatel hoiab Hiina oma saatkonna Kabulis avatuna

«Hiina asevälisminister ütles, et nad säilitavad oma saatkonna Kabulis. Minister lisas, et meie suhted tugevnevad võrreldes varasemaga. Hiina jätkab ja suurendab oma humanitaarabi ja seda eriti koroonaviiruse raviks,» ütles Shaheen.

Suur osa maailmast on Talibaniga suhtlemisel kasutanud äraootavat lähenemisviisi. Kuid Hiina on korduvalt tauninud seda, mida peab Ühendriikide kiirustavaks ja halvasti organiseeritud lahkumiseks Afganistanist. Samuti on antud mõista, et pärast võimu ülevõtmist ollakse valmis süvendama «sõbralikke ja koostöösuhteid» Talibaniga.