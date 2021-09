Islamiriigi kurikuulus liige tunnistas ennast USA kohtus süüdi

Kotey kuulus inimröövide ja metsikute mõrvade poolest kurikuulsasse Islamiriigi röövimis- ja mõrvarühma, mis kandis hüüdnime Biitlid (The Beatles), sest selle liikmed rääkisid araabia keelt tugeva inglise aktsendiga ja kahel oli ka Suurbritannia kodakondsus. Rühm viis läbi hukkamisi ja piinamisi ning värbas mitmeid Ühendkuningriigi kodanikke islamistide ridadesse.

Suurbritannia on võtnud terroristidelt kodakondsuse.

USA tollane justiitsminister Bill Barr kinnitas möödunud aastal Suurbritannia võimudele, et Ühendriigid loobuvad äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejate hukkamisest, keda süüdistatakse ameeriklaste röövimises ja tapmises. Barr andis lubaduse, et ligi pääseda brittide valduses olevatele tõenditele kahe mõrtsuka vastu. Briti kohus välistas kahe riigi koostöö, kui mõrvareid võib Ühendriikides surmanuhtlus oodata.