AK ⟩ Alistamatu Afganistan – maa, kus lääne käsulauad ei kehti

Riigis elab ligi kolmkümmend rahvusrühma, kellest seitse suurimat on puštud, tadžikid, usbekid, aimakid, hazrad, belutšid ja türkmeenid. Suurim rahvus on puštud, kes moodustavad ka enamiku Talibani liikmetest. Selle asjaolu valguses tasub meenutada USA presidendi Joe Bideni öeldut, et kui Afganistan ei suuda ise praegu Talibanile vastu seista, siis ei muuda ka USA vägede kohalolek lähemas või kaugemas perspektiivis seal midagi. Nii on ja on alati olnud.