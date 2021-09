Talibanil on olnud kombeks oma juhte avalikkuse eest varjus hoida. Rühmituse asutaja mulla Omar oli tuntud oma erakluse poolest ja sõitis harva Kandahārist Kabuli, kui Taliban 1990. aastatel Afganistanis võimutses. Sarnaselt tema ja Mansouriga hoiab ka Akhundzada varju, ning asjaolu, et ta pole end Talibani võimule naasmise järel avalikkusele näidanud, on tekitanud küsimusi. Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahidi ütles sel nädalal, et Akhundzada on jõudnud tagasi Kandahāri ja valmis peagi rahva ette astuma.