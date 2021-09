AK ⟩ Siim Pauklin: kultuuride kokkupõrge ja lääne taandumine

Multikultuursuse ideesse on sisse kirjutatud tolerantsus erineva suhtes ja poliitilise korrektsuse abil konfliktide vältimine. Sellisel suhtumisel on eeldused radikaliseeruda ideoloogiliseks masohhismiks, igakülgseks tagasitõmbumiseks, et mitte survestada «meist erinevat».

Eelmine Ameerika president Donald Trump leidis oma «America first» loosungiga palju kriitikat ja teda süüdistati globaalse liidrirolli käest laskmises. Ameerika praeguses presidendis Joe Bidenis loodeti Donald Trumpi ideoloogilist vastandit, kes jätkab Ameerika Ühendriikide 20. sajandil väljakujunenud traditsioonilist globaalset juhtrolli poliitilise, majandusliku ja sõjalise superriigina. Ameerika Ühendriigid on praeguse juhtkonna all võtnud pigem taandumise suuna ja see iseloomustab lääne kultuuriruumi laiemalt. Kuna majanduslikult ja sõjaliselt on lääneriigid endiselt võimsad, on muutus toimunud ennekõike psühholoogilisel ja ideoloogilisel tasandil.