VIDEOD ⟩ New Yorgi metroojaam lainetab üleujutuste all

Üleujutatud 3. avenüü/149. metroojaam. Piirkonnas on troopilise tormi tagajärjel hukkunud 41 inimest. FOTO: David Dee Delgado/Getty Images/AFP/Scanpix

Sotsiaalmeedia on pungil videotest, kuidas troopiline torm Ida tungib läbi New Yorgi infrastruktuurist. Mitmed ametnikud leiavad, et infrastruktuur vajab kliimakriisi valguses uuendamist.