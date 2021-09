Kiiev: Venemaa plaanib toetust separatistidele suurendada

Venemaa keeldumine OSCE mandaadi pikendamisest on Kiievi teatel tõestus, et plaanitakse jätkata ja suurendada (separatistide) varustamist relvade, sõjavarustuse, laskemoona, sõdurite ja palgasõduritega.

Ukraina sõjavägi on seitse aastat kestnud konflikti vältel tabanud korduvalt Vene sõjaväelasi separatistide ridades võitlemast ning ka OSCE vaatlejad on kinnitanud, et Ida-Ukrainas on leitud Venemaal toodetud sõjavarustust.