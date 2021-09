Poola: kellelgi pole õigust pidada meile loengut demokraatiast

«Keegi ei õpeta meile, mida demokraatia ja õigusriik on, kuna Poolal on väga pikk ja auväärne ajalugu võitlusest igasuguste totalitarismide ja despootide vastu,» ütles Morawiecki Facebookis, reageerides Euroopa Liidu teatele, et Varssaviga peetakse ikka veel kõnelusi taasterahastu väljamaksete üle.

Kaalul on miljardid eurod Euroopa Liidu toetusi ja laene, mida Poola on taotlenud, kuid Brüssel ei ole veel allkirjastanud, sest Varssaviga ollakse eri meelt õigusriigi tagatiste osas.

«Me võitlesime õigusriigi ja demokraatia eest kommunismi kohutavatel aastatel, kuid meil on palju pikem demokraatia traditsioon ja me ei taha, et keegi Lääne-Euroopas meid õpetaks, mis on demokraatia, mis on õigusriik, kuna me teame kõige paremini,» lisas Morawiecki.

Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles kolmapäeval, et Poola taastekava osas on kõnelused veel pooleli ja Poola valitsus teab väga hästi, et see «hõlmab ka ELi õiguse ülimuslikkust ja selle võimalikke tagajärgi Poola taastekavale».

Poola ja Euroopa Liidu vahel valitseb pikemat aega arusaamatus seoses Poola justiitsreformi vastavusega Euroopa Liidu õigusele. Euroopa Liidu kohus on öelnud, et Poola justiitssüsteem kahjustab kohtute sõltumatust.

Poola ülemkohus valmistab ette otsust, kas ülimuslikkus on Poola põhiseadusel või ELi seadustel. Kohtu järgmine istung on määratud 22. septembrile.