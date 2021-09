Iraan ärgitas USA-d loobuma sõltuvusest sanktsioonide vastu

«Washington peab mõistma, et sel ei ole muud valikut kui loobuda sõltuvusest sanktsioonide vastu ning näitama nii avalduste kui käitumisega üles austust Iraani suhtes,» seisab Khatibzadeh pressiteates.

Reedel teatas rahandusministeerium sanktsioonidest nelja Iraani luuretöötaja vastu, kes on seotud kampaaniaga Iraani teisitimõtlejate vastu välismaal.

USA juulikuise föderaalsüüdistuse kohaselt püüdsid luuretöötajad 2018. aastal sundida Masih Alinejadi Iraanis elavaid sugulasi teda kolmandasse riiki meelitama, et ta vahistada ja Iraani vangi saata.

Kui see ebaõnnestus, palkasid nad väidetavalt USA eradetektiivid teda kahe viimase aasta jooksul jälgima.

Biden on öelnud, et soovib Washingtoni uuesti lepingusse integreerida, kuid aprillis alanud kõnelused Viinis on takerdunud pärast seda, kui ultrakonservatiivne Ebrahim Raisi võitis juunis Iraani presidendivalimised.