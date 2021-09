Iraagis hukkus Islamiriigi rünnakus 13 politseinikku

«Islamiriigi liikmete sihtmärgiks oli politsei kontrollpunkt,» ütles tundmatuks jääda soovinud politseiallikas, täpsustades, et lisaks 13-le tapetule sai kolm politseinikku haavata.

Iraagi valitsus kinnitas 2017. aastal et sunniäärmuslased on alistatud, kuid sellele on järgnenud üksikute võitlejarühmade asümmeetrilised rünnakud Iraagi julgeolekujõudude vastu.