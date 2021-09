Guinea erivägede kolonel teatas riigipöördest

Olukord kohapeal on aga ebaselge, kuna Condé valitsus tegi samuti avalduse, öeldes, et erivägede rünnak presidendipaleele on tagasi löödud.

Ühe anonüümseks jääda soovinud Lääne diplomaadi sõnul pole kahtlust, et tegu on riigipöördekatsega.

Erivägede kolonel Mamadi Doumbouya esines hiljem riigitelevisioonis, ümbritsetuna mitmest sõjaväelasest, ja luges ette avalduse, rõhutades, et «sõduri kohus on päästa riik».

«Poliitilise elu personaliseerimine on lõppenud. Me ei usalda enam poliitikat ühe mehe kätte, me usaldame selle rahvale,» ütles ta, lisades, et põhiseaduse kehtivus on peatatud ning piirid jäävad nädalaks suletuks.