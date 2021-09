Merkel: kõnelused Talibaniga peavad jätkuma inimeste evakueerimiseks

Taliban on moodustamas uut valitsust, mis määrab Afganistani valitsemise suuna.

«Nemad on need, kellega praegu rääkima peame. Tahame riigist välja saada eriti need inimesed, kes töötasid Saksa arenguabi organisatsioonide heaks ja kes tunnevad end nüüd ohustatuna,» ütles Merkel.