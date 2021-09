USA loodab lähiajal alustada kolmanda vaktsiinidoosi manustamist

Anthony Fauci ütles pühapäeval telekanali CBS saates «Face the Nation», et Bideni administratsiooni plaan on jätkuvalt alustada kolmandate dooside manustamist 20. septembriga algaval nädalal, sõltuvalt USA toidu- ja ravimiameti (FDA) heakskiidust.

USA valitsus loodab, et nii Pfizeri, kui Moderna kolmandad doosid saabuvad umbes sellel ajal. Kuid Fauci ütles, et on mõeldav, et Moderna puhul võib olla «kõige rohkem paarinädalane, mõnenädalane viivitus, kui üldse» ning ettevõte annab FDA-le rohkem infot kolmanda doosi tõhususe osas.

President Joe Biden kiitis 18. augustil kolmandat doosi kui kaitset viiruse nakkavama deltavariandi eest ja ütles, et ameeriklased peaksid kaaluma kolmanda süsti tegemist kaheksa kuud pärast teist doosi.

Bideni personaliülem Ron Klain ütles pühapäeval, et administratsioonil oli alati selge seisukoht, et eesmärgiks on 20. september ning «keegi ei saa kolmandat doosi enne, kui FDA neile heakskiidu annab».