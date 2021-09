Merkel: toetan täielikult Lascheti saamist mantlipärijaks

Sotsiaaldemokraatide edule küsitlustes on kaasa aidanud nende enda kantslerikandidaadi, rahandusminister Olaf Scholzi suhteline populaarsus. Scholz on Merkeli koalitsioonivalitsuses ka asekantsleri ametikohal.

Merkel ütles ühisel pressikonverentsil Laschetiga, et järgmisel kolmel nädalal on vaja täielikku pühendumist kõikidel tasanditel, seda nii valitsuselt kui valimiskampaania tegijatelt.

«On palju asju, mida me peame tegema samal ajal: on koroonaviirus, üleujutused ja siis on ka valimised,» ütles Merkel ja lisas: «Ma arvan, et üheskoos teeme hästi, ja Armin Laschet teab, et tal on mu toetus.»