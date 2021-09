Panjshiri vastupanuvägi kutsus Talibani relvarahule

Pühapäeval lisas NRF Twitteris, et lahingute käigus on hukkunud nende pressiesindaja ja ajakirjanik Fahim Dashty ja kindral Abdul Wudod Zara.

Taliban teatas pühapäeval, et on saanud enda kontrolli alla peaaegu terve oru, kuid NRF-i meelsed sotsiaalmeediakontod eitasid seda ja ütlesid, et NRF-i võitlejad on taandunud mägedesse.